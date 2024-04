Autor: Juan Fernando Rubio | CEO, Rubio Meetings Architects | Socio PCMA LATAM

En la era de la hiperconectividad y la sobrecarga de información, la atención plena (mindfulness) se ha convertido en una herramienta invaluable para mejorar el bienestar individual y colectivo. La capacidad de estar presente en el momento actual, consciente de nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, se ha convertido en una práctica cada vez más relevante en diversos ámbitos, incluida la organización de eventos.

En este artículo, exploraremos un caso de éxito que demuestra cómo la aplicación del mindfulness transformó un evento en Bogotá, generando un impacto positivo en los participantes y enriqueciendo su experiencia. También analizaremos la importancia de incorporar esta práctica en la organización de eventos para potenciar la conexión, la creatividad y el bienestar de los asistentes.

Caso de Éxito: Wellness Moment en Congreso Event Know How – Beyond Latam

Durante el Congreso Event Know How – Beyond Latam, celebrado en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo un innovador programa llamado “Wellness Moment”. Este programa, diseñado para mejorar el bienestar y la experiencia de los participantes, incluyó sesiones de mindfulness especialmente adaptadas para el entorno del evento.

Aplicación del mindfulness:

Sesión de Sonidos:

Una meditación acústica de 45 minutos, guiada por cuencos e instrumentos de percusión, permitió a los participantes enfocar sus mentes y reducir el estrés acumulado durante la jornada del congreso. El objetivo era descubrir el sonido de Bogotá a través de la visualización de su naturaleza, infraestructura para eventos, ciudad inteligente y sostenible, diversidad multicultural, y su legado histórico y cultural.

Sesión de Sentidos:

Esta sesión incluyó una meditación respiratoria con intervalos de 5 minutos de mindfulness, combinados con ejercicios de respiración consciente y estiramientos suaves. El objetivo era conectar a los participantes con los elementos esenciales de Bogotá, como su gastronomía, agua, clima y tierra. Al final de la sesión, cada participante recibió una piedra energizante que les permitió visualizar la integración de los aprendizajes del día a través de una meditación final de 20 minutos.

Métricas y Resultados:

Mediante encuestas de satisfacción realizadas antes y después del evento, se evaluó el impacto del mindfulness en los participantes. Los resultados mostraron una mejora significativa en áreas clave como el nivel de estrés, la concentración, la creatividad y el engagement. El 85% de los participantes indicaron que el mindfulness contribuyó positivamente a su experiencia en el evento.

Recomendaciones finales para implementar mindfulness en eventos:

Definir objetivos claros considerando el perfil del evento y las necesidades de los participantes.

Seleccionar la técnica adecuada de mindfulness s según las características del evento.

Contar con la guía de profesionales capacitados para maximizar los beneficios de la práctica.

Fomentar la participación de los participantes y crear un ambiente seguro y acogedor.

Medir y evaluar resultados a través de un sistema de seguimiento y evaluación para optimizar su aplicación en futuras ediciones.

En definitiva, la atención plena se presenta como una herramienta poderosa para transformar los eventos en experiencias más significativas y enriquecedoras para todos los involucrados. Al incorporar mindfulness de manera estratégica, podemos crear espacios que promuevan el bienestar individual, la conexión colectiva y el aprendizaje efectivo.

Juan Fernando Rubio es el CEO de Rubio Meetings Architects, pionero en innovadores sistemas de exhibición a nivel mundial. Con más de tres décadas de experiencia en el diseño de experiencias inmersivas, entrelaza la creatividad y las conexiones emocionales en narrativas de marca inolvidables dejando una huella en audiencias globales.