Cómo el Reconocimiento Facial con IA está Transformando los Eventos en Latinoamérica

Autor: Santiago Barrientos | CEO, Incontacto | Socio PCMA

En un mundo donde los asistentes esperan experiencias rápidas, seguras y fluidas, el acceso se ha convertido en uno de los mayores retos para los organizadores de eventos. Las filas interminables, los gafetes perdidos y los procesos manuales generan fricción en un momento clave: el primer contacto con la experiencia.

Pero ¿qué pasaría si ese instante pudiera transformarse en algo ágil, intuitivo y sorprendente? Gracias al reconocimiento facial impulsado por inteligencia artificial, esta tecnología que redefine cómo vivimos los eventos desde el ingreso.

De la Fricción a la Experiencia Fluida

Durante años, la industria ha buscado tres objetivos fundamentales: rapidez, precisión y protección de datos. Sin embargo, los sistemas de registro tradicionales siguen presentando cuellos de botella, congestión y riesgos asociados a la manipulación de información personal.

La gran pregunta era: ¿cómo lograr que la tecnología no solo agilizara los procesos, sino que también elevara la experiencia del usuario?

La respuesta de Incontacto fue crear un sistema pionero en la región que no almacena fotografías físicas, sino que convierte la imagen del rostro en una huella digital facial. Esta representación codificada se transforma en un conjunto de datos encriptados que el sistema analiza en milisegundos mediante inteligencia artificial.

El resultado: una validación rápida, precisa y 100% segura, sin contacto físico ni necesidad de filas.

Cada rostro se convierte así en un pase de entrada único, personal e infalsificable.

De la Innovación al Impacto: Casos de Éxito en Latinoamérica

La tecnología se presentó oficialmente en abril de 2025 durante Heimtextil Colombia, la feria internacional de textiles para el hogar organizada por Inexmoda, marcando el inicio de una nueva etapa para los eventos en la región.

Pero fue en Colombiamoda 2025, la feria de moda más importante de Colombia y una de las más relevantes de América Latina, donde el sistema alcanzó su mayor impacto. Por primera vez, todos los accesos se realizaron exclusivamente mediante reconocimiento facial, procesando miles de rostros por minuto.

Los resultados hablaron por sí solos:

Ingresos sin filas.

Procesos más ágiles y seguros.

Experiencias de ingreso fluidas y sin contacto.

Una Innovación con Impacto en Toda la Cadena de Valor

El reconocimiento facial impulsado por IA no solo optimiza el acceso: redefine la operación completa de un evento.

Agilidad y eficiencia: reduce los tiempos de ingreso a segundos, eliminando los cuellos de botella en momentos de alta afluencia.

Seguridad avanzada: evita suplantaciones y protege la identidad de los asistentes al no almacenar imágenes.

Sostenibilidad: elimina la impresión de gafetes y materiales desechables, reduciendo significativamente la huella ambiental.

Experiencia mejorada: ofrece un acceso fluido y personalizado, haciendo que el primer contacto con el evento sea memorable.

La tecnología demuestra que la innovación no tiene por qué restar cercanía ni calidez. Al contrario, cuando se usa con propósito, simplifica procesos, eleva la experiencia y potencia la conexión humana.

Una Nueva Etapa para la Industria Latinoamericana de Eventos

La implementación de esta tecnología marca un antes y un después para los eventos en la región. Ya no se trata solo de controlar accesos, sino de optimizar la experiencia y la operación con datos en tiempo real, trazabilidad completa y máxima seguridad.

Este avance abre la puerta a una nueva generación de eventos más inteligentes, sostenibles y conectados, donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa para convertirse en un aliado estratégico.

Más Humanos Gracias a la Tecnología

Lejos de reemplazar la interacción humana, la visión de Incontacto reafirma que la tecnología puede fortalecer la conexión entre personas al eliminar fricciones innecesarias y dejar espacio para lo que realmente importa: la experiencia compartida.

Con cada innovación, la compañía demuestra su compromiso con el progreso del sector y su liderazgo en el desarrollo de soluciones que impulsan el futuro de los eventos en Latinoamérica.

La revolución ya comenzó.

Y en esta nueva era, cada rostro cuenta una historia y cada ingreso marca el inicio de una experiencia sin límites.

Santiago Barrientos Botero, CEO & Co-fundador de Incontacto y Secretario General de COCAL, es un líder visionario en la industria de eventos. Con una trayectoria destacada que incluye la presidencia de la asociación Asoeventos en Colombia, Barrientos ha promovido la innovación en el sector. Su experiencia y pasión impulsan el crecimiento y la excelencia en la industria de eventos latinoamericana.