El futuro del Event Management en LATAM: Profesionalización, Ciencia Abierta y Construcción del Conocimiento Regional

Autor: Eduardo López | CEO, Alfa Alquimia Agency & ExpertoenEventos.com Academy | Socio PCMA

En Latinoamérica, la organización de eventos ha crecido de manera exponencial en alcance e impacto. Sin embargo, aún se percibe, en muchos contextos, como una actividad derivada de carreras afines —turismo, comunicación, mercadotecnia o relaciones públicas— más que como una disciplina con identidad propia, dotada de rigor metodológico y fundamentación científica.

Pero diseñar experiencias en vivo que influyen en la economía, la cultura y el bienestar de miles de personas requiere mucho más que intuición: exige visión estratégica, marcos de trabajo validados, formación continua y acceso a conocimiento especializado.

Un ecosistema en evolución que necesita más bases académicas

Aunque nuestra región cuenta con profesionales altamente experimentados, asociaciones activas, medios especializados —incluyendo plataformas globales como Convene Magazine— y universidades que integran programas de eventos, aún existen oportunidades importantes para ampliar la investigación formal que documente avances teóricos, metodológicos y empíricos en español.

Mientras tanto, en el mundo angloparlante, libros tales como Event Management, editada desde hace más de veinte años, han sido pilares para construir el conocimiento global del event management y consolidarlo como una profesión reconocida, con certificaciones, investigación y estructuras salariales competitivas.

En Latinoamérica, por el contrario, estudiantes y profesionales que desean profundizar sus conocimientos suelen encontrarse con recursos fragmentados o insuficientes (blogs, artículos de opinión o materiales desactualizados) para el nivel de sofisticación que la industria exige hoy, lo que retrasa el reconocimiento de la organización de eventos como un campo profesional formal.

No se trata de señalar carencias, sino de reconocer un área de crecimiento que, si se fortalece, impulsará a toda la región.

El valor de la “ciencia abierta” para el futuro de la industria

La Declaración de la UNESCO sobre Ciencia Abierta (2021) propone un modelo en el que el conocimiento se comparte libremente, fomentando la colaboración entre academia, sector privado y organizaciones profesionales. Adoptar estos principios en la industria de reuniones permitiría:

democratizar el acceso al conocimiento especializado,

fomentar la investigación aplicada,

documentar casos de estudio y metodologías regionales,

y fortalecer la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

Iniciativas iberoamericanas que buscan publicar, sistematizar y compartir conocimiento son un paso importante hacia este objetivo, contribuyendo a crear un cuerpo teórico más robusto y accesible para todos.

Un beneficio directo para universidades, docentes y profesionales

El fortalecimiento de la investigación y la producción académica en la región traerá consigo múltiples beneficios -que no compiten con lo existente: lo complementa, lo potencia y lo hace crecer-:

Para docentes e investigadores: más oportunidades para publicar, colaborar y generar impacto.

más oportunidades para publicar, colaborar y generar impacto. Para universidades: l a posibilidad de actualizar planes de estudio alineados a estándares globales como CMP-IS 2025 o el EMBOK Framework.

a posibilidad de actualizar planes de estudio alineados a estándares globales como CMP-IS 2025 o el EMBOK Framework. Para profesionales: herramientas basadas en evidencia para diseñar mejores experiencias, justificar decisiones y elevar el estándar de nuestra práctica.

De la ocupación empírica a la profesión reconocida: un cambio de paradigma

Como explica Julia Rutherford Silvers, coautora del Event Management Body of Knowledge (EMBOK), una profesión se distingue de una ocupación porque posee un cuerpo de conocimiento formal, estándares éticos, educación certificada y desarrollo continuo. En Estados Unidos, esta visión ha permitido que el event management sea reconocido como una profesión formal, con estructuras salariales competitivas, presencia en universidades y certificaciones internacionalmente reconocidas como CMP, CSEP o DES.

Latinoamérica está avanzando, pero tiene la oportunidad de acelerar este proceso mediante la investigación, la sistematización de experiencias, la publicación de conocimiento especializado y la articulación de esfuerzos entre asociaciones, universidades, instituciones gubernamentales y empresas privadas. Solo así podremos transitar de una ocupación empírica a una profesión reconocida, sostenible y de alto valor para la economía y la sociedad.

Un llamado a la acción: construir conocimiento & desarrollar competencias desde y para la región

LATAM está llena de talento, creatividad y resiliencia. Lo que sigue es convertir esa experiencia valiosa en conocimiento publicado, en metodologías, en marcos de referencia, en estudios regionales que reflejen nuestra identidad y nuestras necesidades.

La investigación científica y las publicaciones académicas ofrecen la base epistemológica para diseñar planes de estudio actualizados, alineados con los estándares internacionales del CMP-IS 2025 del Events Industry Council y el EMBOK Framework.

Las asociaciones profesionales también cumplen un papel clave al fortalecer la capacitación continua y fomentar el aprendizaje basado en evidencia.

Una propuesta para avanzar juntos

Frente a estas necesidades, surge la iniciativa de la Revista Académica Experto en Eventos, de conocimiento abierto diseñada para contribuir a este ecosistema. Más que un proyecto editorial, representa una propuesta para:

fortalecer la producción académica en español,

crear un puente entre la práctica profesional y la investigación,

y ofrecer un espacio donde docentes, estudiantes y profesionales puedan construir conocimiento colectivo.

La profesionalización se construye colectivamente.

Eduardo López, CEO de Alfa Alquimia Agency y fundador de ExpertoenEventos.com Academy, es un líder visionario en la industria de eventos y marketing experiencial. Con más de 25 años de trayectoria, combina su experiencia en diseño estratégico y producción ejecutiva para ofrecer soluciones innovadoras. Su enfoque en el mentoring y la formación de futuros líderes impulsa el crecimiento del sector en Latinoamérica.