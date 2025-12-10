Menos Perfección, Más Adaptación en la Industria de Reuniones

Autor: Tania Ruíz | Business Development Director, DMS México | Socia PCMA

En la industria de reuniones convivimos con una presión silenciosa pero constante: la expectativa de que todo debe salir perfecto. Clientes, equipos y proveedores esperan excelencia absoluta, y en ese escenario el perfeccionismo se convierte en un compañero constante.

He experimentado el perfeccionismo en todas sus formas. A veces ha sido mi mayor aliado para llegar hasta donde estoy hoy; otras, una carga que afecta mi claridad y mi energía. La estrategia que he desarrollado a lo largo de los años es aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante, y a asignar a cada proyecto —incluidos los personales— el espacio, la energía y el nivel de atención que realmente necesitan.

Lo que dice la teoría sobre el perfeccionismo

La psicología distingue entre un perfeccionismo que impulsa la excelencia (adaptativo) y otro que se alimenta del miedo al error (desadaptativo). La diferencia es importante porque, en esta industria, ambos conviven y pueden transformar por completo la forma en que trabajamos. El talento está en como autogestionamos la exigencia interna.

Estrategias de gestión: no elimines la autoexigencia, solo hazla sostenible

Elige tus batallas: No todas las tareas requieren el mismo nivel de detalle. La comunicación con el cliente, la seguridad y la experiencia de los invitados suelen ser prioritarias; otros elementos pueden resolverse de manera más simple sin comprometer la calidad del evento. Sustituir “perfecto” por “satisfactorio”: Priorizar el avanzar con firmeza es mejor que detenerse por miedo a fallar o que algo no esté impecable. Este cambio de lenguaje también modifica la mentalidad: “suficientemente bien” no es mediocre, es funcional. Diferenciar entre urgente e importante: Esto permite dedicar tiempo a lo que realmente impacta el proyecto y evita distracciones con detalles que, aunque atractivos, no cambian el resultado final. Tener compasión hacia uno mismo: Practicar la autocompasión ayuda a equilibrar la autocrítica. Reconocer avances, incluso los pequeños, reduce la tensión interna que alimenta el perfeccionismo desadaptativo.

Redefinir lo que significa éxito

El éxito ya no lo mido por la ausencia de errores, sino por la capacidad de acompañar, resolver y conectar. Un proyecto exitoso es aquel donde, aun con imprevistos, se genera confianza y significado.

En una industria tan exigente como la nuestra, ponerle límites no es conformismo ó bajar los estándares; es una forma de proteger lo más valioso que tenemos: nuestra salud mental, nuestra claridad, nuestra energía y la pasión que nos trajo a esta industria.

Poner límites al perfeccionismo no es renunciar a la excelencia; es garantizar que podamos seguir creando experiencias memorables sin perder bienestar en el camino

Tania Ruiz, Directora de Desarrollo de Negocios en DMS México, es una experta en gestión de eventos y desarrollo empresarial. Con un máster en Marketing y amplia experiencia en la industria turística, Tania ha colaborado con clientes internacionales como AWS y Microsoft. Su enfoque innovador en experiencias significativas y su habilidad para negociaciones beneficiosas la convierten en una líder destacada en el sector de eventos en México.