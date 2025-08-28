¿Quién quiere ser Meeting Planner? El desafío de hacer aspiracional una profesión apasionante en una industria intergeneracional

Autor: Gabriela Guzmán, CMP | Estratega comercial especializada en la industria MICE y consultora B2B | Socia PCMA

La industria de reuniones vive un momento de transición apasionante. Mientras muchas profesiones temen la automatización, la nuestra se fortalece desde su esencia: crear experiencias que emocionan, conectan y transforman a través de un diseño estratégico.

En medio de avances tecnológicos y nuevas generaciones más digitales, pero que buscan conexiones emocionales y sentido de comunidad, surge una gran oportunidad: redefinir la carrera del meeting planner y hacerla más atractiva, visible y aspiracional para captar talento joven.

Organizar eventos dejó de ser solo logística. Hoy, el meeting planner es un estratega multidisciplinario, combinando creatividad con conocimientos en destinos, hotelería, producción, diseño, storytelling, creación de contenido, tecnología, marketing, comunicación, finanzas, ventas, logística y análisis de datos.

Cada proyecto requiere pensar diferente, adaptarse a contextos cambiantes y tomar decisiones en tiempo real, con una fuerte carga emocional y humana.

El desafío: comunicar el verdadero valor de la profesión

Desde mi experiencia liderando equipos y participando en procesos de reclutamiento dentro de una de las agencias más relevantes del sector, he identificado un desafío clave: muchos jóvenes aún no comprenden con claridad qué significa ser meeting planner.

Su formación suele centrarse en operación, producción o áreas como turismo y hospitalidad, pero rara vez aborda la profundidad estratégica y el ritmo de evolución que demanda esta profesión. Esto provoca que se diluya la pasión y el sentido de propósito desde la base.

Como industria, necesitamos replantear cómo comunicamos el valor de la carrera y desarrollar programas formativos que integren teoría, práctica, visión estratégica y un vínculo emocional genuino con la profesión.

Una industria intergeneracional en transición

Además de la falta de posicionamiento claro de la carrera, enfrentamos un momento clave: estamos inmersos en una etapa intergeneracional que exige equilibrio y bienestar laboral, adaptación y colaboración.

Las agencias consolidadas con trayectoria de +20 años suelen tener estructuras tradicionales.

La mayor parte del mercado lo lideran agencias con más de 15 años de experiencia que no necesariamente son las más innovadoras, pero sí tienen visión estratégica, integran tecnología, lideran con experiencia y están en transición a nuevos modelos profesionalizando sus áreas comerciales y de innovación integrando la visión de las nuevas generaciones.

Las nuevas agencias o líderes jóvenes dentro de agencias destacan en sostenibilidad, eventos híbridos, diseño de experiencias y marketing digital, creciendo en visibilidad e innovación con marcas disruptivas o nuevas industrias

En este escenario, muchas agencias atraviesan procesos de transición generacional, mientras otras buscan adaptarse a un mercado que exige retorno de inversión, estrategias con propósito, uso de datos e innovación constante.

Cómo atraer al talento joven

El talento joven es clave para la evolución de nuestra industria. Para atraerlo, debemos mostrar el verdadero valor del meeting planning como una carrera creativa, estratégica, socialmente relevante y con impacto tangible.

Es momento de acercarnos a las nuevas generaciones desde su lenguaje, integrarlos y participar activamente en programas como Young Professionals o Círculo de Mujeres de PCMA, promover certificaciones, compartir historias inspiradoras y generar espacios reales de práctica y participación.

Sobre todo, debemos escucharlos con apertura, entender qué los motiva y conectar desde la autenticidad con el propósito que guía nuestro trabajo: crear experiencias que transforman.

Sigamos construyendo una industria que inspire. Estoy aquí para sumar.

