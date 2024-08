Impulsa la Asistencia a tus Eventos Utilizando el Poder del FOMO

Autor: Eduardo Yarto | Director General, Yucatán Meetings | Socio PCMA LATAM

Fear of missing out, por sus siglas en inglés FOMO, se refiere al miedo a estar ausente, a ser excluido de algo o perderse de experiencias. Si bien es un término que aplica particularmente con los jóvenes en las redes sociales, hoy lo vemos también reflejado en los asistentes a eventos.

¿Por qué el efecto FOMO es relevante en los eventos? Como nos hemos dado cuenta, la era COVID cambió -momentáneamente- la forma de hacer eventos. Por un instante, pareció que el mundo virtual nos absorbía dejando de lado al mundo real. Sin embargo, aprendimos que la tecnología nunca sustituirá a los eventos presenciales. Lo que sí es un hecho, es que los adelantos tecnológicos desarrollados durante la pandemia, lejos de reemplazarlos, han fortalecido y hecho más creativos los eventos presenciales.

En este sentido, los meeting planners han optado por generar experiencias invaluables que solo se pueden vivir en los eventos cara a cara. Experiencias que te ofrezcan un mayor y mejor contacto, así como también un enlace de negocios con colegas y profesionales del medio, conferencias con elementos más interactivos, convivencias en nuevos formatos de networking, actividades recreativas, de relajación y holísticas, y hasta degustaciones de gastronomías locales, regionales y de fusión. Lo más importante es que nada de ello te llegaría a través de la tecnología y si quieres experimentar todas estas variantes del evento, tendrás que asistir a él.

Desde el retorno de la pandemia, estas acciones han resaltado las oportunidades que se pierden los invitados, al no asistir a un evento presencial y solo quedarse con la parte virtual. Ese miedo a no estar, a que las cosas sucedan y que no seamos parte de ellas, a que otros, como nuestros competidores, estén utilizando o aprovechando espacios que nosotros dejamos vacíos.

Esta nueva creatividad en los eventos está sujeta a una complicidad entre el meeting planner y el destino sede. El organizador sabe cuáles son los elementos deseados por los visitantes en cuanto a contenido, relacionamiento y actividades. Por su parte, el destino ofrece escenarios y experiencias únicas que le caracterizan y lo hacen diferentes de otras sedes. Esta sinergia resulta en eventos inolvidables para los asistentes que se transforman en experiencias memorables.

Imaginen un evento en cualquier destino de América Latina, como ejemplo mencionaré los dos más recientes donde he colaborado: Zacatecas y Yucatán. La gran mayoría de los congresos en Zacatecas, inician con una callejoneada zacatecana con burrito y mezcal, una actividad donde caminando y bailando, conoces una de las ciudades más hermosas de América Latina, a través de una experiencia ante todo divertida. Además, la callejoneada termina por lo general, con un coctel o cena en el imponente ruedo del Hotel Quinta Real. Por otra parte, para los grupos VIP es imperdible la experiencia Arqueología Sideral en La Quemada, que consta de una visita por la tarde y noche a esta zona arqueológica, con observación del cielo nocturno y su interpretación por los antiguos pobladores. Por su parte, Yucatán te ofrecerá nuevas experiencias como los Caminos de Catherwood en la Hacienda Uxmal, recorriendo en camionetas Land Rover los antiguos caminos de la hacienda, además de vivir el espectáculo Ecos de Uxmal en la zona arqueológica. Así mismo, están los gastroconciertos en Yerba Santa, en el Minaret y por supuesto, imperdible la Noche del Oro Verde, donde se da vida a las casonas y haciendas de Yucatán como escenario de los grandes eventos de networking.

Tal vez mucho de esto no sea nuevo, pero hay una indudable evolución en las actividades que van más allá de las conferencias y la profesionalización. Y son justamente estas las que se están convirtiendo —en algunos casos ya lo son— en factores que hacen que un invitado desee asistir al evento y no perderse nada de lo que ahí sucederá. Hoy, el manejo psicológico del Fear of Missing Out en conjunto con una potente estrategia de marketing y comunicación, se vuelven una herramienta para incrementar el número de asistentes a nuestros eventos.

Haz que tus asistentes sientan que no pueden faltar. Implementa el FOMO en tus eventos y aumenta las experiencias positivas. ¡Inspírate y diseña eventos inolvidables!

Eduardo Yarto cuenta con una gran carrera de más de dos décadas en el sector turístico mexicano, fungiendo como Presidente de Mexico Experience, roles directivos en la Secretaría de Turismo, y actualmente como Director General de Yucatán Meetings. Su visión estratégica y experiencia en la industria han impulsado el crecimiento del turismo en México