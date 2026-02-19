De lo Global a lo Regional: La Voz de LATAM en los 70 Años de PCMA

En Convening Leaders 2026, PCMA celebró 70 años de historia honrando su legado y proyectando el futuro de la industria de reuniones. Más que un aniversario, fue un recordatorio poderoso: nuestra razón de ser siempre ha sido nuestra comunidad.

Durante varios días en Filadelfia, líderes de todo el mundo se reunieron para reflexionar sobre los desafíos actuales, intercambiar perspectivas y construir nuevas rutas hacia una industria más estratégica, consciente y conectada.

Y Latinoamérica estuvo presente. No como espectador, sino como protagonista.

Una industria que piensa diferente

Alina González, Directora Ejecutiva del Buenos Aires Convention & Visitors Bureau, destacó una idea central del encuentro: hoy la industria exige “menos énfasis en el volumen y más en el impacto real de los eventos”. En un contexto global complejo, quedó claro que reunir personas ya no es suficiente si no existe un propósito claro detrás de cada encuentro.

Ese fue uno de los grandes mensajes de los 70 años de PCMA: los eventos que transforman son aquellos que construyen diálogo, confianza y posicionamiento en el tiempo.

Educación con visión estratégica

Para Ana María Gallego, Country Business Director de BCD M&E Colombia, la experiencia fue “verdaderamente enriquecedora”. Destacó la conexión con líderes globales, el intercambio de ideas innovadoras y herramientas prácticas que ya está implementando en sus proyectos.

Carlos Pérez, CEO de Corporativo 4F y Presidente de PCOMM, subrayó la profundidad académica del programa, articulado bajo los pilares de unity, legacy y momentum. La agenda integró liderazgo, negociación estratégica, tecnología e inteligencia artificial aplicada a experiencias, confirmando que la educación en nuestro sector debe ser multifacética y estratégica.

Convening Leaders no es solo un espacio de actualización; es un espacio de pensamiento crítico.

La fuerza de la comunidad latinoamericana

Uno de los momentos más significativos fue la presencia y cohesión de la delegación iberoamericana.

Regina Gómez, Deputy Director of Marketing & Sales de AIB México, compartió que lo más valioso fue “la gente”. Las conversaciones genuinas, el networking natural y el talento regional dejaron claro que LATAM aporta creatividad, resiliencia y nuevas perspectivas al diálogo global.

Juan Pablo García, CSO de Ozum y miembro de la clase 2026 de 20 in their Twenties, lo resumió con claridad desde su perspectiva como organizador de eventos: “Este no es un evento donde solo se viene a encontrar proveedores, se viene a aprender”. Reconoció el valor educativo del programa y expresó su entusiasmo por continuar la conversación en Convening LATAM 2026 en Quito.

En medio del frío de Filadelfia, la vibra latina dejó huella. Desde activaciones regionales hasta la energía colectiva, Latinoamérica hizo “ruido positivo” y demostró que su voz enriquece la conversación global.

Quito 2026: El Futuro se Diseña Desde Aquí

Si Convening Leaders celebró 70 años de comunidad global, Convening LATAM 2026 será el espacio donde nuestra región transforma esa conversación en acción.

📍 Quito, Ecuador

🗓 3–5 mayo 2026

Desde el centro del mundo, Latinoamérica compartirá su creatividad, su innovación y su identidad regional como modelos con impacto global.

Porque hoy LATAM no solo forma parte de la conversación: la fortalece.

En PCMA LATAM creemos firmemente que el desarrollo de la industria ocurre cuando conectamos aprendizaje, colaboración y visión estratégica. Convening LATAM 2026 es la oportunidad de reunirnos, cuestionarnos, inspirarnos y construir juntos el siguiente capítulo.

El futuro de la industria no se espera. Se diseña. Y se diseña en comunidad.

Estamos en la etapa de registro Early Bird que te permite asegurar tu lugar con la mejor tarifa y tenemos un Bonus especial para los primeros 50 profesionales en registrarse: una experiencia VIP en el Meet & Greet que tendermos con alguno de nuestros speakers invitados.

¡Nos vemos en Quito!