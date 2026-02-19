Autor: Luis Dorantes | Director, Grupo A+B| Socio PCMA

Para quienes hoy comienzan su camino en la industria de reuniones…

Probablemente hoy estés aprendiendo a marchas forzadas. Tal vez te toque llegar temprano, irte tarde, resolver cosas que no estaban en el plan, cambiar agendas de último momento o hacer tareas que no imaginabas cuando decidiste estudiar. Puede que incluso te preguntes más de una vez:

“¿Esto es realmente para mí?”

Déjame decirte algo con total honestidad: sí, vale la pena.

Nuestra industria es profundamente transformadora, aunque muchas veces no lo parezca en el día a día. A diferencia de otros trabajos, aquí no solo cumplimos funciones operativas; creamos experiencias que marcan la vida de las personas. Cada evento, cada viaje, cada encuentro que ayudas a construir, por pequeño que parezca tu rol, deja una huella en alguien más.

Tal vez hoy estés armando acreditaciones, revisando listas, coordinando proveedores, cargando cajas o resolviendo imprevistos. Pero detrás de cada una de esas tareas hay personas en las que generarás impacto, que están viviendo algo fuera de su rutina y que sin duda harás que recuerden tu evento por años. Gracias a tu trabajo, alguien conocerá un lugar nuevo, se inspirará, aprenderá o fortalecerá una nueva habilidad, adquirirá una herramienta para hacer mejor su trabajo, celebrará un logro o descubrirá una nueva forma de ver el mundo.

“Si te sientes perdido, viaja. No hay GPS más honesto que el del alma”. — Elizabeth Gilbert

“La gente no hace viajes, son los viajes los que hacen a la gente”. — John Steinbeck

“Nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar”. — Emilio Zola

“Cada viaje te cambia, aunque no lo notes”. — Philippe Cousteau

“La vida es corta y el mundo es ancho”. — Simón Raven

Viajar, cambiar de entorno, aprender cosas distintas y conectar con nuevas personas transforma. Nos saca de la zona de confort, nos enseña a adaptarnos, a comunicarnos de distintas maneras, a ser más tolerantes y humanos. Y tú, desde hoy, estás siendo parte de ese proceso para otros… y también para ti.

Es cierto que a veces el cansancio pesa. Habrá días de estrés, de poco sueño y de muchas preguntas. Yo mismo me las he hecho miles de veces a lo largo de más de 40 años en esta industria. Y siempre llego a la misma respuesta: vale la pena, porque lo que hacemos trasciende.

Nadie, después de un viaje, regresa siendo la misma persona. Ahora bien, es cierto que observo en las nuevas generaciones una nueva forma de ver los viajes, más como un objetivo cumplido en su lista, algo para compartir en redes sociales, y pareciera que lo que menos importa es la experiencia vivida. Sin embargo, en el fondo hay una suma de micro cambios, a veces casi imperceptibles, pero finalmente cambios que se apreciarán con el paso del tiempo y de los años.

Cada evento es distinto. No hay rutina. Hay lugares nuevos, personas diferentes, culturas, climas, propósitos y emociones. Y cuando veas a los asistentes sonreír, bailar, aprender, emocionarse o simplemente disfrutar lo que ayudaste a crear, entenderás que tu esfuerzo tuvo sentido.

Así que, cuando estés en medio del ajetreo, aunque no tengas tiempo de pisar la arena estando en la playa o de recorrer la ciudad donde te encuentras, tómate un segundo. Mira al cielo y recuerda que hay alguien, en algún lugar, atrapado en una oficina o en el tráfico, mientras tú estás siendo parte de una experiencia que cambiará la vida de otros.

Si hoy te sientes cansado, confundido o inseguro, confía. Estás aprendiendo una profesión que deja huella, que conecta personas y que transforma vidas. Y eso, créeme, no es poca cosa.

Bienvenido a una industria de reuniones (MICE) que exige mucho, pero que también devuelve mucho más.

Luis Dorantes, Director de Group A+B, es un líder visionario en el ámbito empresarial. Su experiencia en la dirección estratégica ha impulsado el crecimiento y la innovación en la compañía. Combina habilidades analíticas con un enfoque centrado en las personas, fomentando un ambiente de trabajo colaborativo y productivo. Su perspectiva única promete enriquecer nuestra discusión sobre liderazgo efectivo en la era digital.