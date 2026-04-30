Éxito sin burnout: redefiniendo el trabajo en la industria de eventos

Autor: María Guadalupe Dondiego | CEO, Sysoon Meetings | Socia PCMA

Durante años, en el mundo corporativo creíamos que el cansancio extremo, el burnout, era el precio natural del éxito. Agendas full-time, decisiones bajo presión, viajes inesperados, correos a cualquier hora y la sensación constante de que siempre hay algo más que resolver.

En la industria MICE, donde la adrenalina, los tiempos y la precisión son parte del día a día, muchos profesionales aprendimos a operar en modo urgencia permanente, muchas veces apagando fuegos.

Pero hoy estamos entendiendo algo diferente: el verdadero crecimiento profesional no solo sucede cuando vivimos en alerta constante, sino cuando podemos trabajar desde un sistema nervioso estable, en calma y siendo congruentes con lo que decimos, sentimos y hacemos.

El verdadero glow up profesional

Hablar de un “glow up” personal en el mundo profesional no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Con claridad, con organización y con respeto por los procesos humanos, siendo empáticos unos con otros, sin dejar de tener claras las metas y objetivos.

Cuando un entorno laboral genera seguridad psicológica, el impacto es inmediato. Las personas piensan con mayor claridad, toman decisiones más estratégicas y colaboran con mayor apertura.

No es casualidad: cuando nos sentimos vistos, respetados y valorados, nuestro sistema nervioso sale del modo supervivencia y entra en modo creatividad. Es ahí cuando todo fluye y podemos llegar a mejores resultados en comunidad.

El cortisol y la incertidumbre

Durante mucho tiempo se pensó que el cortisol, la hormona asociada al estrés, se elevaba únicamente por la carga de trabajo. Sin embargo, estudios recientes apuntan a algo más interesante: muchas veces el cortisol se dispara por la expectativa de “¿qué va a pasar?”

Cuando no hay claridad, sino incertidumbre en los objetivos, liderazgo consciente, dirección en los proyectos o comunicación transparente dentro de los equipos, el cuerpo interpreta esa incertidumbre como una amenaza.

Por eso, en muchos equipos profesionales ocurre algo paradójico: no es el trabajo lo que más agota, sino la falta de claridad y visión alrededor de él.

Equipos que regulan, equipos que prosperan

Las organizaciones más visionarias están entendiendo que la cultura corporativa también impacta el sistema nervioso de las personas. Cuando existen procesos claros, respeto por los tiempos personales y una cultura de comunicación abierta, los equipos no solo trabajan mejor: trabajan con mayor bienestar y equilibrio entre la vida laboral y personal.

Esto no significa reducir la ambición o los retos. Significa construir entornos donde las personas puedan sostener esos retos con energía, enfoque y confianza. En otras palabras, cuando hay calma, orden y respeto, el rendimiento deja de ser una carrera de resistencia y se convierte en una experiencia de crecimiento compartido.

Un liderazgo más humano

El futuro del liderazgo en nuestra industria no solo será estratégico o tecnológico. También será profundamente humano, empático y expansivo. Líderes capaces de generar dirección clara, espacios de confianza y culturas donde las personas puedan dar lo mejor de sí mismas sin desconectarse de su esencia y bienestar.

Porque al final, el verdadero glow up profesional no es solo alcanzar metas. Es poder hacerlo con claridad mental, equilibrio y un sistema nervioso que se sienta seguro mientras construimos el futuro.

María Dondiego es fundadora de Sysoon Group y creadora de contenido enfocada en inspirar a mujeres y líderes conscientes. A través de su visión en eventos y experiencias, impulsa una nueva forma de conectar, liderar y crear impacto con propósito.