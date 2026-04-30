Evolución del rol comercial en MICE: de ventas a valor estratégico

Autor: Kristal Rivas | Directora Comercial Latinoamérica, Integra Meetings | Socia PCMA

Durante muchos años, el rol comercial en la industria MICE estuvo asociado principalmente a la generación de ventas: cerrar contratos, llenar salones, negociar tarifas y alcanzar metas mensuales. Era un modelo funcional en un entorno relativamente estable, donde la demanda crecía de forma orgánica y los clientes buscaban principalmente ejecución operativa.

Hoy, ese paradigma ha cambiado de manera profunda. Desde mi experiencia liderando operaciones comerciales en México, Guatemala y Colombia, y acompañando procesos de expansión regional, he sido testigo de una transformación acelerada del rol comercial. Ya no se trata únicamente de vender eventos; se trata de diseñar negocios sostenibles, crear relaciones de largo plazo y generar valor estratégico para clientes, aliados y comunidades.

Esta evolución no es exclusiva de Latinoamérica. A nivel global, las organizaciones están migrando hacia modelos más consultivos, orientados a impacto, datos, rentabilidad y experiencia. La industria de reuniones no es la excepción.

Del cierre transaccional a la construcción de relaciones estratégicas

El cliente de hoy es más informado, más exigente y consciente del retorno de su inversión. Ya no compra únicamente logística; busca soluciones que impacten resultados, posicionamiento de marca, generación de comunidad, aprendizaje y networking efectivo.

En este contexto, el rol comercial se convierte en un socio estratégico del cliente. Implica comprender profundamente su negocio, sus indicadores, su cultura organizacional y sus objetivos de mediano y largo plazo. Implica también anticipar tendencias, proponer formatos innovadores y diseñar experiencias alineadas al propósito, no solo al presupuesto.

La rentabilidad como nueva responsabilidad comercial

Uno de los grandes cambios que hemos incorporado en nuestras estructuras comerciales es asumir la rentabilidad como una responsabilidad directa del área comercial, no solo de finanzas u operaciones.

Vender más no necesariamente significa ganar mejor. El líder comercial moderno debe entender márgenes, estructura de costos, riesgos operativos, eficiencia de procesos y escalabilidad. En mercados como LATAM, donde las variaciones económicas, regulatorias y cambiarias son constantes, esta mirada es indispensable para la sostenibilidad del negocio.

El liderazgo de equipos multiculturales y multigeneracionales

Gestionar talento en diferentes países implica comprender contextos culturales, estilos de comunicación, expectativas laborales y marcos regulatorios distintos. El rol comercial requiere habilidades de liderazgo colaborativo, desarrollo de talento, gestión por objetivos claros y construcción de culturas basadas en confianza, aprendizaje continuo y transparencia.

Tecnología, datos y experiencia: el nuevo lenguaje comercial

La digitalización ha transformado profundamente la forma de vender. CRM, automatización, analítica de datos e inteligencia artificial hoy forman parte del ecosistema comercial. Estas herramientas permiten tomar decisiones basadas en información real, optimizar procesos y medir impacto, fortaleciendo la experiencia del cliente.

De vendedores a arquitectos de valor

La evolución del rol comercial en MICE nos invita a repensar nuestra identidad profesional. Ya no somos únicamente ejecutivos de ventas; somos arquitectos de valor, generadores de alianzas, líderes de transformación y custodios de la rentabilidad sostenible.

Kristal Rivas es Directora Comercial LATAM en Integra Meetings, donde lidera la estrategia comercial, la expansión regional y el desarrollo de negocios en la industria MICE. Cuenta con más de una década de experiencia en ventas, gestión de eventos y crecimiento de operaciones en Latinoamérica. Su trayectoria se ha enfocado en la apertura de nuevos mercados, la optimización de modelos comerciales y la generación de valor sostenible para clientes y organizaciones. Actualmente, complementa su rol ejecutivo como docente y conferencista en temas de liderazgo, estrategia y ventas.