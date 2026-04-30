América Latina región clave para el turismo de cruceros

Autor: Laura María González | Director of Business Development, The Tourism Lab | Socia PCMA

Cuando pensamos en cómo continuar diversificando itinerarios y creando experiencias memorables, América Latina entra de manera natural en la conversación. Es una región diversa y vibrante, llena de matices, que aún tiene un espacio significativo para integrarse de manera más completa en las principales redes regionales de cruceros. En lugar de ser vista como un destino alternativo, tiene el potencial de convertirse en un espacio de descubrimiento continuo.

La oportunidad no se limita a los puertos de escala ya establecidos. También existe en puertos secundarios, ciudades medianas y regiones con fuertes identidades culturales que aún no forman parte del circuito tradicional de cruceros. Desde la costa del Pacífico de México hasta la costa Atlántica y Pacífica de Sudamérica, y a lo largo del territorio continental de Centroamérica, existe una red de puertos que podría conectarse de manera estratégica en itinerarios frescos y distintivos, atractivos para los viajeros que buscan algo nuevo.

Operar en la región sí requiere coordinación y visión, pero aquí es precisamente donde el modelo de cruceros muestra su fortaleza: conectando múltiples destinos de manera fluida y transformando la distancia en una experiencia cohesionada. Los cruceros tienen la capacidad única de vincular territorios que podrían parecer lejanos cuando se observan individualmente, moldeándolos en una narrativa de viaje atractiva y enriquecedora.

Uno de los mayores activos de América Latina es su diversidad. La naturaleza, el patrimonio, la gastronomía, las tradiciones vivas y las comunidades con historias profundamente arraigadas ofrecen un terreno ideal para desarrollar productos auténticos. Para muchos viajeros internacionales que ya han explorado las rutas tradicionales, la región representa novedad y profundidad cultural. Esto abre la puerta a ofertas diferenciadas, donde el valor se genera a través de la experiencia y la conexión significativa con el destino.

La estacionalidad es otra ventaja. Mientras las temperaturas bajan en el hemisferio norte, varios destinos sudamericanos están en condiciones óptimas para recibir visitantes. Partes de Centroamérica y la Costa del Pacífico también ofrecen ventanas de operación atractivas durante gran parte del año. Esta dinámica permite una implementación más continua y una mayor flexibilidad de la flota.

Para hacer realidad esta visión, fortalecer una perspectiva regional compartida puede ser especialmente valioso. En lugar de agregar escalas aisladas, la invitación es imaginar corredores turísticos bien articulados, infraestructura que evolucione de manera estratégica y experiencias en tierra que incentiven a los visitantes a quedarse más tiempo, explorar y conectarse. Cuando un puerto se posiciona como puerta de entrada a un territorio más amplio, el impacto positivo se expande significativamente.

Lo que hace que este momento sea particularmente interesante es que América Latina aún tiene espacio para definir su propio modelo de crecimiento, construido con identidad y equilibrio. Esto le da a la industria la oportunidad de participar activamente en la construcción de una propuesta sólida, sostenible y atractiva a largo plazo.

Quizás el futuro del turismo de cruceros en la región no se trate solo de aumentar el número de pasajeros, sino de crear narrativas de viaje diferentes: rutas que conecten culturas, paisajes que sorprendan y experiencias que dejen una impresión duradera. América Latina ofrece precisamente eso: la oportunidad de seguir descubriendo.

Más que un mercado terminado, es una región en evolución. Y esa evolución, apoyada de manera estratégica, sostenible y sustentable, podría convertirse en una de las historias más atractivas en el desarrollo de nuevas rutas en los años por venir.

Laura González es Director of Business Development en The Tourism Lab, donde lidera la generación de oportunidades, alianzas estratégicas y crecimiento de proyectos dentro de la industria turística y de reuniones. Con experiencia en el desarrollo de negocios, innovación y tendencias del sector, su trabajo se enfoca en conectar destinos, marcas y audiencias para crear experiencias con valor y propósito.