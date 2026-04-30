Colaborar ya no es opcional: es la nueva ventaja competitiva de la industria MICE

Autor: Marcela Torres | Gerente Marketing y Comunicación, PCMA LATAM |

Hoy, la colaboración se ha vuelto clave para crecer y también una forma de enviar un mensaje claro a la comunidad: no competimos, sumamos; no crecemos juntos, multiplicamos.

En la industria de reuniones, donde el valor se construye a través de conexiones, conocimiento y experiencias, colaborar ya no es una buena práctica: es una decisión estratégica. Es la forma en la que potenciamos nuestra capacidad de generar impacto, de evolucionar como sector y de construir un legado que trascienda cada evento.

Aquí comparto 4 ideas poderosas para repensar lo que pensamos:

La colaboración multiplica la inteligencia colectiva

La colaboración no solo suma capacidades, las potencia. De acuerdo con Harvard Business Review, la inteligencia colaborativa permite transformar el conocimiento individual en innovación colectiva, siempre que exista intención en su diseño.

En la industria MICE, esto significa que cuando asociaciones, empresas y academia se encuentran bajo un mismo propósito, no solo comparten ideas: crean nuevas formas de hacer industria.

Los eventos generan valor cuando activan redes

El Joint Meetings Industry Council (JMIC) señala que los eventos de negocio generan su mayor valor cuando activan redes que perduran más allá del evento.

Es ahí donde la colaboración cobra sentido: cuando las conversaciones se convierten en acciones y las conexiones en oportunidades reales. Un evento no se mide por lo que sucede durante, sino por lo que detona después.

La industria debe medir más que asistencia y derrama económica

Tradicionalmente hemos medido el éxito de los eventos por métricas como asistencia o impacto económico. Sin embargo, estudios como “Business Event Legacy” publicados en The Iceberg, destacan que el verdadero valor está en la transferencia de conocimiento, la innovación y el desarrollo de capacidades.

La colaboración entre asociaciones permite contar una historia distinta: no solo cuántas personas asistieron, sino qué cambió en la comunidad a partir de ese encuentro.

La colaboración fortalece propósito y posicionamiento

PCMA ha impulsado a nivel global la idea de comunidad como motor de transformación. Sus alianzas estratégicas buscan no solo fortalecer la industria, sino preparar a las siguientes generaciones de profesionales y generar valor compartido.

En Latinoamérica, esto se traduce en un mensaje claro: cuando colaboramos, no solo ampliamos el alcance, elevamos el propósito de lo que hacemos.

En esta segunda edición de Convening LATAM, y por segundo año consecutivo, sumamos a 13 asociaciones aliadas y 4 universidades de Ecuador con un mismo objetivo: construir un evento que no solo reúna a Latinoamérica, sino que la transforme.

Me gusta pensar que cada evento no es un “one shot only”, sino un journey completo para crear valor a nuestra comunidad a lo largo del tiempo. Convening LATAM no termina cuando se apagan las luces. Su valor real comienza cuando las conversaciones abren nuevos caminos y las conexiones se traducen en acciones a largo plazo.

Hoy la industria de reuniones necesita espacios donde la inteligencia colectiva se active, donde las alianzas se conviertan en acción y donde la comunidad crezca con propósito.

Desde mi experiencia, he visto que cuando una persona encuentra su voz, transforma su entorno. Y cuando una industria encuentra su voz colectiva… transforma su futuro.

Colaborar es la forma más inteligente de crecer y multiplicar.

Creemos que cuando la comunidad se une, la industria no solo avanza… evoluciona.

Marcela Torres es especialista en la industria de la hospitalidad con más de 15 años de experiencia en desarrollo de negocios, marketing y comunicación estratégica.

Durante su trayectoria ha liderado proyectos debusiness intelligence y comunicación estratégica, participando como speaker y estratega en licitaciones globales para eventos internacionales.

Desde su rol como Marketing & Communications Manager en PCMA LATAM, ha contribuido al diseño de contenidos y programas que han impulsado el desarrollo profesional de más de 10,000 profesionales en América Latina. Junto al equipo de PCMA, institucionalizó los programas “Círculo de Mujeres”, “PCMA Young Professionals”, “Mentorship Program”, impulsando el liderazgo de los profesionales en la industria de reuniones de +17 países en Latinoamérica.

Su propósito es ayudar a profesionales a descubrir y proyectar su voz auténtica, fortaleciendo su marca personal mediante marketing de legado y comunicación estratégica.