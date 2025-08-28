Conectar con el Ser para Liderar con Autenticidad: La Voz del Círculo de Mujeres PCMA

Autor: Marcela Torres | Gerente de Marketing & Comunicación, PCMA LATAM |

¿Qué significa liderar con autenticidad ? La respuesta no está afuera, sino en la Voz de cada una de nosotras.

El verdadero liderazgo comienza en el SER. Antes de dirigir proyectos, equipos o grandes iniciativas, necesitamos aprender a dirigirnos a nosotras mismas: cultivar foco, resiliencia, claridad y equilibrio. Bajo esta premisa, se llevó a cabo en Ciudad de México la sesión “Conecta contigo: Mente y cuerpo en equilibrio para liderar con foco y bienestar”, una experiencia transformadora organizada el pasado 19 de Agosto por PCMA como parte del programa Círculo de Mujeres PCMA.

Más que una sesión, fue el resultado de la suma de voluntades para lograr una actividad transformadora: 40 mujeres líderes de la industria de reuniones provenientes de distintas partes de Latinoamérica se reunieron en un espacio seguro para reconectar consigo mismas y con otras colegas. En esta ocasión, exploramos dos dimensiones esenciales para un liderazgo auténtico: la actitud mental, a través de herramientas para fortalecer la resiliencia y el enfoque, y la salud física y emocional, mediante prácticas de respiración consciente, mindfulness y terapia de cuencos.

El impacto se sintió en cada momento conforme nos íbamos conectando con nosotras mismas para alinearnos con el propósito, vivir más ligeras, crear la realidad que queremos al conectar el pensamiento, el habla, el actuar y nuestro SER. El verdadero impacto va más allá de un solo encuentro: inspirar a líderes capaces de transformar sus organizaciones y, con ello, a toda nuestra industria hacia un futuro más consciente y humano.

Como lo compartió Odette Latapi, Directora de Eventos Corporativos en Rio Bravo y embajadora del programa: “Uno de los momentos más destacados del programa Círculo de Mujeres, fue esta inspiradora sesión dedicada al wellness. Un espacio que no solo aportó contenido de gran relevancia, sino que también generó una conexión auténtica entre las participantes, recordándonos la importancia de integrar el bienestar en nuestra vida profesional”.

Este encuentro forma parte de una historia más grande: el Círculo de Mujeres PCMA, que en cuatro ediciones ha impactado a más de 200 mujeres líderes de 16 países en Latinoamérica, con más de 70 sesiones virtuales y 6 presenciales. Una iniciativa que nació con la misión de fortalecer el talento femenino en la industria de reuniones, y que hoy se ha consolidado como un movimiento de comunidad, mentoría y liderazgo consciente.

Nada de esto habría sido posible sin nuestros aliados. Agradecemos al JW Marriott Polanco Ciudad de México & a nuestras instructoras de la empresa Origen Experiencias que Transforman (Lourdes Vergara, Consultor Estratégico en RH y Conferencista; Patricia Castillo, Especialista en Desarrollo Humano, Coach & Transformational Breath y Georgina Castillo, Creativa en Soluciones en Organización de Eventos en Grupo Expo Imagen), ambos patrocinadores de esta edición.

Gracias siempre al apoyo incondicional y al acompañamiento de nuestras embajadoras Aura Mora, Regional Director – Global Sales Mexico en Marriott International, Mariu Oriani – Gerente de Turismo de Reuniones en PROCOLOMBIA y Odette Latapi – Directora de Eventos Corporativos en Rio Bravo, quienes estuvieron presentes y siguen inspirando a más mujeres a ser protagonistas de su desarrollo.

Dejo la invitación abierta a mujeres profesionales de la industria de reuniones que quieran crecer, compartir y conectar con una comunidad que impulsa su voz, a unirse al Círculo de Mujeres PCMA y ser parte activa de la comunidad PCMA LATAM.

Creo que el liderazgo auténtico se construye en colectivo, y empieza siempre cuando encontramos nuestra Voz auténtica.

Marcela Torres es Marketing & Communications Manager en PCMA LATAM. Apasionada por desarrollar y conectar personas. Más allá del marketing tradicional cree en el marketing con propósito & de legado, cree que el futuro de nuestra industria está en las comunidades y la colaboración.