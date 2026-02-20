Responsabilidad Compartida y Nuevos Estándares: El Rol de la Industria en la Prevención de la Trata de Personas

Autor: Rick Magaña | CEO, Actnow! Meeting Planner & Marketing Experience | Socio PCMA

Elevar el estándar profesional sin dejar de hacer las preguntas incómodas

La Industria de Reuniones en Latinoamérica ha demostrado una evolución constante en términos de profesionalización, impacto económico y posicionamiento internacional.

Eventos, congresos y viajes de incentivo se han consolidado como plataformas clave para el desarrollo de negocios, el intercambio de conocimiento y la construcción de comunidad. Sin embargo, conforme la industria crece, también se amplía su responsabilidad frente a temas que trascienden la operación y la experiencia, como lo es la prevención de la trata de personas.

Hablar de Anti Human Trafficking dentro de nuestra industria no busca generar alarma ni estigmatizar a los eventos como espacios de riesgo. Busca, más bien, reconocer que operamos dentro de ecosistemas complejos, donde la movilidad de personas, la contratación temporal y la cadena de proveeduría requieren estándares cada vez más claros y responsables.

Una responsabilidad compartida, no delegada

La prevención de la trata de personas no recae en un solo actor ni puede resolverse desde una sola trinchera. Es una responsabilidad compartida entre organizadores, recintos, hoteles, DMCs, proveedores, asociaciones y clientes. Desde la Industria de Reuniones, el primer paso es aceptar que sí podemos contribuir a la prevención mediante buenas prácticas, criterios éticos y decisiones informadas.

Integrar una postura Anti Human Trafficking implica fortalecer procesos de selección de proveedores, promover capacitaciones básicas de sensibilización y colaborar con sedes que cuenten con políticas de protección y códigos de conducta. Estas acciones no requieren estructuras complejas; requieren voluntad y coherencia.

El rol del organizador profesional

El organizador de eventos en Latinoamérica ha dejado de ser un ejecutor operativo para convertirse en un asesor estratégico. Hoy, ese rol incluye orientar al cliente sobre prácticas responsables que protejan tanto a las personas involucradas como a la reputación de la marca y del evento.

Incorporar esta conversación desde la planeación no significa complicar procesos, sino elevar el estándar. Un evento bien organizado no solo cuida la experiencia del asistente, también cuida a quienes lo hacen posible.

La industria como plataforma de influencia

Los eventos tienen una capacidad única: concentran personas, decisiones y visibilidad. Esa misma capacidad puede utilizarse para generar conciencia, establecer criterios comunes y normalizar prácticas responsables dentro de la industria.

Cuando asociaciones, organizadores y sedes alinean mensajes y acciones, el impacto se multiplica. La prevención no se construye desde la imposición, sino desde la consistencia.

Reputación, ética y sostenibilidad del negocio

Hoy, las marcas que operan en Latinoamérica están cada vez más expuestas al escrutinio público. En este contexto, la ética y la responsabilidad social dejaron de ser conceptos aspiracionales para convertirse en factores reales de gestión de riesgo.

La omisión también comunica. No tener una postura clara frente a la trata de personas puede ser interpretado como indiferencia. Pero en un entorno de alta visibilidad, tiene un costo.

Elevar el estándar desde la industria

Latinoamérica tiene la oportunidad de consolidar una Industria de Reuniones que no solo sea competitiva, sino consciente. No se trata de asumir roles que no nos corresponden, sino de hacer bien lo que sí está en nuestras manos.

Profesionalizar también implica cuestionar prácticas normalizadas, pedir mayor trazabilidad y tomar decisiones que prioricen la dignidad humana.

De la conciencia a la acción concreta

Hablar de prevención de la trata de personas en la Industria de Reuniones no es un ejercicio teórico. Es una decisión operativa, como toda decisión operativa, se traduce en procesos, criterios y acciones claras.

Si queremos elevar el estándar, debemos responder una pregunta práctica:

¿Qué puede hacer hoy un organizador de eventos para contribuir a la prevención?

Integrar cláusulas éticas en contratos con proveedores

Un primer paso concreto es incluir en contratos y RFPs:

Declaración de cero tolerancia a la trata de personas.

Compromiso de cumplimiento con leyes locales e internacionales.

Cláusulas de terminación inmediata ante incumplimiento.

No se trata de burocracia adicional, sino de establecer expectativas claras desde el inicio de la relación comercial.

Solicitar trazabilidad básica en la cadena de proveeduría

Acciones simples como:

Confirmar que el personal eventual esté contratado formalmente.

Verificar que proveedores de staffing, montaje y servicios cuenten con documentación legal.

Evitar contrataciones informales de último minuto sin validación.

Estas prácticas reducen riesgos operativos y reputacionales.

Capacitación básica de sensibilización

No es necesario convertir al equipo en especialistas, pero sí brindar:

Micro-capacitaciones de 30 a 60 minutos.

Identificación de señales de alerta.

Protocolos básicos de actuación y escalamiento.

Hoteles y recintos que ya cuentan con programas de sensibilización son aliados estratégicos.

Selección responsable de sedes y destinos

Al elegir hoteles, recintos o DMCs, se puede preguntar:

¿Tienen política Anti Human Trafficking?

¿Capacitan a su personal?

¿Cuentan con código de conducta visible?

Estas preguntas, por sí solas, comienzan a normalizar el estándar.

Designar un punto de contacto dentro del evento

En eventos de gran escala, se puede:

Nombrar a un responsable interno de cumplimiento ético.

Incluir un canal confidencial para reportes.

Integrar el tema dentro del manual operativo del evento.

No es dramatizar; es profesionalizar.

Incluir el tema en la conversación con el cliente

El organizador estratégico no solo ejecuta, asesora.

Incorporar este punto en la reunión inicial con el cliente:

Refuerza la reputación del proyecto.

Reduce riesgos legales.

Posiciona al organizador como socio estratégico, no solo proveedor.

Aprovechar la plataforma del evento para generar conciencia

Dependiendo del tipo de evento, se puede:

Incluir mensajes dentro del código de conducta.

Integrar una mención en manuales internos.

Colaborar con asociaciones que trabajen en prevención.

No todos los eventos requieren visibilidad pública del tema, pero todos pueden tener coherencia interna.

Lo que permitimos también nos define

La trata de personas no es un tema cómodo, pero es un tema que revela el grado de madurez de una industria. Lo que decidimos no ver, lo que preferimos no preguntar y lo que dejamos pasar también forma parte de nuestra huella profesional.

Asumir una postura Anti Human Trafficking no nos hace más vulnerables; nos hace más responsables. Porque una industria que crece sin conciencia no es una industria sólida.

porque, al final, elevar el estándar no es opcional: es una decisión.

Rick Magaña, CEO de Actnow! Meeting Planner & Marketing Experience, es un líder visionario en la industria de eventos y marketing. Su experiencia en la planificación de reuniones y estrategias de marketing lo posiciona como un experto invaluable. Impulsa la innovación y la excelencia en cada proyecto, inspirando a equipos y clientes por igual.