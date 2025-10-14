El nuevo lenguaje de los eventos: del ROI al ROE, donde la emoción genera valor duradero.

Autor: Osvaldo Rivera Rivera | Founder & CEO, OR Events Management | Socio PCMA

Durante años, la industria de reuniones se ha medido en números. El ROI (Return on Investment) ha sido la métrica suprema: cuántos asistentes llegaron, cuántos leads se generaron y cuánto dinero regresó en ventas o exposición de marca.

Sin embargo, la evolución del sector muestra un giro inevitable: los eventos del futuro no se evaluarán únicamente en cifras, sino en la emoción que despiertan y en la huella que dejan. Ese es el ROE (Return on Emotion), y está marcando el nuevo estándar global.

La evidencia respalda esta transformación. El Attention Spans Research Report de Microsoft señala que la capacidad promedio de concentración ha descendido a menos de nueve segundos, lo que explica por qué las conferencias largas pierden efectividad y los asistentes prefieren experiencias breves, intensas e interactivas.

Por su parte, el Skift Meetings Trends Report 2024 indica que la inteligencia artificial ha dejado de ser solo un recurso logístico para convertirse en motor de experiencias adaptativas: agendas hiperpersonalizadas, escenografías digitales dinámicas y análisis de emociones en tiempo real que permiten ajustar la programación según la energía de la audiencia.

El impacto de lo emocional no se limita a la industria de eventos. Deloitte documenta que las empresas que diseñan interacciones con un fuerte componente emocional logran el doble de lealtad que aquellas enfocadas únicamente en datos. McKinsey, por su parte, enfatiza que la innovación en experiencias será un factor determinante para el crecimiento de las marcas en la próxima década, no por la tecnología en sí, sino por su capacidad para conectar emocionalmente.

Los patrocinadores también deben dar un paso más: ya no basta con un stand llamativo. Un análisis de Forbes confirma que más del 70% de los consumidores globales esperan vivencias inmersivas que reflejen los valores de la marca, desde experiencias sensoriales hasta dinámicas participativas que generen sentido de pertenencia.

Hablar de ROE no significa abandonar el ROI. Significa reconocer que el verdadero valor está en la combinación de ambos: los resultados económicos y la emoción que garantiza que esos resultados perduren.

La ecuación del futuro no se basará solo en cuántos asistieron o cuánto se invirtió, sino en qué se sintió, qué se compartió y qué permanece en la memoria colectiva.

Osvaldo Rivera, fundador y CEO de OR Events Management LLC, es un profesional multifacético con una trayectoria impresionante en la industria farmacéutica y eventos corporativos. Con un MBA en Marketing y experiencia en Colgate-Palmolive y Pfizer, Osvaldo combina su expertise en relaciones profesionales, ventas estratégicas y planificación de eventos para ofrecer experiencias corporativas excepcionales y meticulosamente ejecutadas.