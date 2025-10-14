Nuevas voces: el liderazgo joven como impulsor de transformación en la industria de reuniones

Autor: Joceline Campos | Proposal & Wedding Planner / Confundadora – Directora Comercial, V&C Events House | Socia PCMA

Estamos inmersos en una industria donde el profesionalismo y liderazgo se miden por los años de experiencia en algún cargo, cuando en realidad valores como el talento, el propósito, la visión y la disciplina para alcanzar objetivos no tienen edad. Hoy las nuevas generaciones estamos demostrando que es posible liderar, innovar y construir marcas sólidas. Así ha sido mi camino profesional en la industria de eventos, y estoy convencida de que también es el de muchos otros que vienen detrás.

Mi trayectoria profesional comenzó con un descubrimiento clave: mi pasión por la organización de eventos.

Tuve mi primer acercamiento a la Industria de Reuniones durante mis prácticas profesionales, una experiencia que despertó en mí curiosidad y entusiasmo por descubrir cómo reunir personas podía generar negocio y, al mismo tiempo, crear momentos significativos.

Más tarde, inicié mi vida laboral coordinando reuniones de no más de 30 personas en la primera empresa donde colaboré. Aunque comencé organizando pequeñas Masterclass de neuromarketing, desde el inicio supe que mi visión iba mucho más allá.

Esa etapa representó una valiosa oportunidad de aprendizaje, en la que pude identificar mis fortalezas y comprender el verdadero alcance del mundo de los eventos. Descubrí que mi pasión no se limitaba a coordinar reuniones, sino a crear experiencias con propósito y valor emocional.

El punto de inflexión llegó cuando los eventos sostenibles se cruzaron en mi camino. Comencé como voluntaria, participando en actividades que buscaban generar un impacto positivo más allá del evento en sí. Con el tiempo, esa semilla creció y me llevó a liderar proyectos creativos e innovadores que destacaban no solo por su ejecución, sino también por su compromiso con la sostenibilidad.

Esa etapa me permitió crecer la fidelidad de las audiencias a ciertas marcas, construir relaciones de largo plazo y generar resultados de negocio tangibles. Comprendí que los eventos sostenibles no solo fortalecían mi desarrollo profesional, sino que también demostraban el impacto que puede lograrse al combinar creatividad, estrategia y propósito.

Con esa convicción, decidí apostar por un proyecto de marca personal que reflejara mis valores y mi compromiso con la excelencia. Así nació Joceline Campos Proposal and Wedding Planner, un espacio donde canalicé mi experiencia y sensibilidad para crear momentos memorables, cargados de emoción, intención y autenticidad. Cada detalle habla de amor, y mi propósito se alinea con el de quienes confían en mí para acompañarlos en uno de los días más importantes de sus vidas.

Después de consolidar mi marca personal en el mundo de los eventos románticos, comprendí que el siguiente paso era expandir mi visión y colaborar desde una nueva dimensión. Así nació V&C Events House, un proyecto creado junto a mi socia, con quien comparto valores, experiencia y una pasión genuina por diseñar eventos memorables. Esta nueva marca representa la fusión de nuestras trayectorias y una propuesta clara: “Where brands come alive.” Con V&C Events House damos vida a experiencias únicas tanto en el sector social como corporativo, manteniendo nuestra esencia: la atención al detalle, la creatividad y la conexión humana.

Hoy miro hacia atrás con gratitud por cada etapa recorrida y con entusiasmo por todo lo que aún está por venir. Cada proyecto, cliente y reto ha sido clave en la construcción de mi camino profesional. Sin embargo, más allá de lo que he hecho, hay una pregunta que constantemente me impulsa: ¿Qué necesita hoy nuestra industria?

Estamos en un momento crucial, donde las reglas están cambiando y las oportunidades se abren para quienes se atreven a proponer algo diferente. Nuestra industria necesita nuevas voces, liderazgos auténticos y profesionales con propósito, que vean a un evento como más que logística: es una herramienta de conexión, transformación e impacto.

Y justamente ahí está nuestra responsabilidad —y también nuestra oportunidad— de construir algo distinto: de compartir lo aprendido, abrir camino a otros y evolucionar con una mirada más humana, consciente y creativa.

¿Por qué es importante abrir más espacios al liderazgo joven en la industria?

Aprovechar la visión del talento emergente para idear propuestas frescas, con ética y compromiso genuino.

Encontrar en las nuevas voces otras formas de construir liderazgo: más empático, creativo y resiliente.

Después de estos años en la industria, hay 5 lecciones que han marcado mi carrera profesional y que hoy se han convertido en principios que guían mi camino:

Profesionalízate desde el inicio: la pasión necesita estructura.

Rodéate de mentores y aliados: el crecimiento se acelera aprendiendo de otros.

No abandones tus valores: no cambies por alcanzar una posición; sé fiel a quién eres.

Confía en tu visión y ponle estrategia: la intuición es poderosa si la acompañas con planeación.

No te compares, pero sí inspírate: aprende de los mejores sin perder tu autenticidad.

Hoy no solo ejecuto eventos, sino que impulso marcas. Y no lo hice sola, ni esperando “el momento perfecto”, sino apostando por mi talento, por mi visión y por una industria más diversa y abierta al cambio.

Esta no se trata solo de mi trayectoria profesional, es también una invitación a todos los jóvenes que sueñan con dejar huella: ¡La industria necesita tu voz, tu fuerza y tu forma única de hacer las cosas!

Te invito a sumarte al programa Young Professionals de PCMA, donde queremos aportar a esta industria y hacer la diferencia. Escribe a [email protected] e inscríbete.

Joceline Campos, Confundadora – Directora Comercial, V&C Events House &e experta en planificación de propuestas y bodas, es una experta en crear experiencias románticas sostenibles en México. Con una sólida trayectoria en gestión de eventos corporativos y turismo, Joceline combina su formación en Administración de Empresas Turísticas con un enfoque innovador en la sustentabilidad y el impacto social, revolucionando la industria nupcial.