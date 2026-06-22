La mentoría y la comunidad: Impulsores de los profesionales en la industria de reuniones

Autor: Sofía Valencia | Community & Membership Success LATAM, PCMA |

¿Qué puede cambiar una carrera en la industria de reuniones? ¡Tener una comunidad y encontrar un mentor!

Hace algunos años participé en la Competencia Global de Estudiantes de PCMA como mentee. En ese momento buscaba aprender, desarrollar nuevas habilidades y entender mejor las oportunidades que existían dentro de la industria de reuniones. Hoy tengo la fortuna de impulsar los programas para next-gen de PCMA LATAM y ser testigo de cómo tener mentoría y una comunidad pueden transformar la carrera profesional de un universitario o un young professional comenzando en la industria.

En PCMA creemos que el futuro de nuestra industria depende de las nuevas generaciones. Por ello, continuamos desarrollando iniciativas que impulsan la educación, la profesionalización y el desarrollo de nuevos talentos, con el objetivo de acortar la brecha entre la universidad y el mundo laboral, fortalecer las conexiones intergeneracionales y atraer a los futuros líderes de la industria de reuniones.

Durante Convening LATAM 2026, integramos de 3 experiencias diseñadas para conectar a estudiantes, jóvenes profesionales y líderes senior de la industria: el Rising Leaders Summit, el Kickoff del Mentorship Program y el encuentro de los Young Professionals generación 2025.

Rising Leaders Summit: despertando vocaciones para la industria MICE

Uno de los momentos más inspiradores de Convening LATAM 2026 fue el Rising Leaders Summit, una iniciativa que reunió a más de 50 estudiantes universitarios de Ecuador provenientes de 4 universidades locales.

La misión era sencilla pero poderosa: acercar a los estudiantes al mundo de la industria de reuniones y mostrarles la diversidad de oportunidades profesionales que existen dentro de este ecosistema.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano diferentes caminos profesionales a través de diferentes lideres senior representantes de los diferentes eslabones que hacen fuerte a la industria de reuniones: Círculo de Emprendedores, liderado por Leonel Bonilla, Director de MICExperiences PCO | LATAM (Costa Rica); Círculo de Hotelería, liderado por Hernán del Río, Regional Director, Marriott Global Sales Latin America (Argentina); Círculo de DMCs y Operadores Turísticos, liderado por Ana Maty Trujillo, MICE & Creative Director, Operations Manager en Gema Tours (Colombia); Círculo de Tecnología, liderado por Daniel Cano, Project Manager en RLA Event Technologies (Colombia). Círculo de OPCs, liderado por Alisson Batres, Directora de Organización Meetings & Architect Planners (Guatemala); Círculo de Convention Bureaus, liderado por Denisse Mac Cubbin, Directora Ejecutiva del Buró de Convenciones de Lima (Perú).

Desde la perspectiva académica, Irene Guijarro, docente de la Universidad San Francisco de Quito, comparte: “Como parte de su aprendizaje, es fundamental que los estudiantes puedan experimentar el mundo real de los eventos, esto no se puede enseñar únicamente desde el lado teórico en el aula; el poder asistir a un evento internacional y vivir la experiencia ya es un claro avance en su formación, y si a eso le sumamos la posibilidad de conectar con empresarios, ya no solo estamos generando conocimiento sino oportunidades de empleo, de negocios. Eventos como Convening LATAM son un maravilloso soporte para la academia”.

Más allá de una sesión educativa, el Rising Leaders Summit permitió que decenas de estudiantes visualizaran por primera vez un futuro profesional dentro de la industria de reuniones.

Mentorship Program: conectando generaciones para impulsar talento

Otra de las iniciativas fue el Mentorship Program: una experiencia diseñada para crear conexiones intergeneracionales entre profesionales senior y estudiantes universitarios que buscan iniciar su carrera profesional.

El programa reunió a 15 líderes de la industria que voluntariamente decidieron compartir su experiencia, conocimientos, tiempo y generar legado con 15 estudiantes universitarios.

Gracias al sponsorship y acompañamiento de FHT Global, los participantes no solo tuvieron acceso al programa de mentoría, sino también a la experiencia completa de Convening LATAM 2026, permitiéndoles integrarse a la comunidad, asistir a las sesiones educativas y ampliar su red de contactos.

Como parte del programa, realizamos un encuentro presencial durante Convening LATAM donde mentores y mentees pudieron conocerse cara a cara por primera vez, fortaleciendo una relación que continuará desarrollándose durante los próximos meses.

“Decidí participar en el Programa de Mentorship porque creo que quienes hemos tenido la oportunidad de crecer y desarrollarnos dentro de esta industria también tenemos la responsabilidad de apoyar a quienes vienen detrás. Para mí, compartir experiencias, aprendizajes y hasta los errores del camino es una forma concreta de ayudar a construir una industria más sólida.

El legado que quiero dejar es el de haber contribuido a desarrollar líderes más humanos, preparados y comprometidos con generar oportunidades para otros. Trabajar con Next Gen ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora. Su energía, curiosidad y nuevas perspectivas no solo nos permiten orientarlos, sino que también nos obligan a seguir aprendiendo y evolucionando como líderes.” – Eli Gorin, CEO Americas, FHT Global.

Young Professionals: una comunidad que sigue creciendo



Convening LATAM 2026 también fue el escenario para reunir presencialmente a la generación 2025 del Programa Young Professionals.

Después de meses de webinars, sesiones virtuales de networking y espacios de aprendizaje compartido, 13 jóvenes profesionales de distintos países viajaron a Quito para reencontrarse y fortalecer los vínculos construidos dentro de la comunidad.

La energía de la nueva generación estuvo presente durante todo el evento. Algunos participaron como speakers, otros como mentores y muchos como asistentes comprometidos con continuar desarrollando sus carreras y contribuyendo al crecimiento de la industria.

Más allá de la foto oficial, este encuentro representó algo mucho más importante: la consolidación de una comunidad regional de jóvenes profesionales que aprende, colabora y crece junta.

Las conversaciones, conexiones y experiencias vividas nos recordaron que el desarrollo de talento no ocurre de manera aislada. Requiere espacios donde las nuevas generaciones puedan aprender, sentirse acompañadas y construir relaciones significativas con quienes han recorrido el camino antes que ellas.

Porque detrás de cada carrera exitosa suele haber una comunidad que impulsa y un mentor que inspira.

¡Ya está abierto el pre-registro para la generación 2026 del Programa Young Professionals PCMA!

Si eres un joven profesional que busca desarrollar nuevas habilidades, generar nuevas conexiones y aprender de líderes de la industria, o si conoces a alguien con el potencial para convertirse en la próxima generación de líderes de nuestra comunidad, te invitamos a compartir tus datos aquí para recibir más información sobre la próxima edición.

Sofia Valencia, es Community & Membership Success en PCMA LATAM desde 2024. Recibió el Premio Heel en 2025 en la categoría “Talento Joven Profesional” en la industria de reuniones por MPI Mexico Chapter. Es licenciada en Administración y Hospitalidad por la Universidad Panamericana, con experiencia en relaciones con el cliente y promoción de eventos, Sofia busca impulsar a las nuevas generaciones en la industria de reuniones y transmitir la hospitalidad como estilo de vida.