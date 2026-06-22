Autor: Carolina García | Ejecutiva Comercial, Incontacto | Socia PCMA

Participar en Convening LATAM 2026 como Young Professional fue una experiencia que me llenó de conocimiento y me permitió entender que la industria de reuniones está viviendo grandes transformaciones. Más allá de las tendencias, la tecnología y la innovación, esta experiencia me dejó importantes reflexiones sobre liderazgo, colaboración y el papel que las nuevas generaciones tenemos en la construcción del futuro de la industria.

Llegué con la expectativa de actualizar mis conocimientos y adquirir nuevas herramientas para mi trabajo. Sin embargo, creo que mis expectativas se quedaron cortas al encontrarme con tanto contenido de valor. Durante el evento se abordaron temas como inteligencia artificial, tecnología, liderazgo, accesibilidad y las tendencias que están marcando el rumbo de la industria de reuniones.

Uno de los aprendizajes que más me impactó fue comprender que la tecnología no viene a reemplazarnos, sino a ayudarnos a ser más eficientes, optimizando tiempos y potenciando nuestras capacidades. La inteligencia artificial puede convertirse en una gran aliada para nuestros procesos y para la forma en que trabajamos. Entender este cambio de paradigma reafirmó la importancia de mantener una mentalidad abierta y una disposición permanente al aprendizaje.

Otro de los temas que más me marcó fue el liderazgo. Hubo una reflexión que me hizo pensar mucho: si tuvieras la oportunidad de volver a contratar a tu equipo, ¿lo harías? Esta pregunta nos invita a entender que las organizaciones son el reflejo de sus líderes y que el crecimiento sostenible depende de las personas con las que decidimos construir el futuro.

También me acompañó una frase que considero muy poderosa: “Los líderes no esperan el futuro, lo crean”. Estas palabras me recordaron que el cambio no ocurre por casualidad. Se construye a partir de las decisiones que tomamos todos los días, de la forma en que trabajamos con los demás y del impacto que generamos en quienes nos rodean.

Sin embargo, creo que el mayor valor de Convening LATAM 2026 no estuvo únicamente en las conferencias, sino en las personas.

Tuve la oportunidad de compartir con profesionales de diferentes países, trayectorias y perspectivas. Cada conversación, cada intercambio de experiencias y cada nueva conexión aportó una visión distinta sobre los retos y oportunidades que tenemos como industria. Además, muchas de estas relaciones terminan convirtiéndose en oportunidades de colaboración, aprendizaje y crecimiento que trascienden el evento mismo.

Y es precisamente ahí donde encontré uno de los mayores aprendizajes de Convening LATAM: más allá del conocimiento, lo más valioso de estos espacios son las personas y las conexiones que construimos en el camino.

Como Young Professional, confirmé la importancia de contar con espacios que promuevan el desarrollo de las nuevas generaciones. Programas como este no solo brindan conocimiento; también crean redes de apoyo, mentoría y crecimiento que fortalecen el futuro de nuestra industria.

PCMA nos demuestra que espacios como Convening LATAM y programas como Young Professionals son mucho más que oportunidades de formación. Son escenarios donde podemos construir relaciones, intercambiar ideas y prepararnos para asumir un papel activo en la evolución de nuestra industria.

Hoy estoy convencida de que el futuro de la industria de reuniones se construye desde ahora y que los young professionals no somos únicamente espectadores del cambio. Somos parte de una generación que tiene la responsabilidad y la oportunidad de aportar nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas formas de pensar para seguir impulsando la evolución de nuestra industria.

Por eso, mi invitación a todos los jóvenes que forman parte de la industria de reuniones es a aprovechar estos espacios, participar activamente y seguir preparándose para los retos del futuro. Necesitamos nuevas ideas, nuevas perspectivas y profesionales comprometidos con la evolución de nuestra industria. Estoy convencida de que programas como Young Professionals nos brindan las herramientas necesarias para aportar valor y ser parte de la construcción de la industria del futuro.

Carolina es Ejecutiva Comercial en Incontacto y graduada del Programa PCMA Young Professionals 2025. Combina su formación en mercadeo y especialización en organización integral de eventos para revolucionar la gestión asociativa. Su experiencia abarca desde coordinación operativa en eventos masivos como Colombiatex hasta estrategias comerciales innovadoras. Domina tecnologías avanzadas de acreditación, análisis de asistentes y automatización administrativa, posicionándose como líder en la digitalización del sector asociativo médico regional.