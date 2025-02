¿Cómo conectar con las nuevas generaciones?: Claves para atraer y retener talento desde una perspectiva jóven

Autor: Ana Paola Ramos | Show Coordinator, Beat Meetings | Socia PCMA LATAM

Descubriendo mi pasión por los eventos

Cuando entré a estudiar la carrera de Administración de Negocios Turísticos, no estaba segura en qué área del turismo quería especializarme, pero tenía claro que quería una actividad que me mantuviera activa tanto mental como físicamente. Me imaginaba trabajando en un crucero estando de aquí para allá atendiendo las solicitudes que pudieran surgir y al reflexionar, me doy cuenta de que realmente sí elegí la industria correcta porque, como todos sabemos, nunca estás quieto en esto de los eventos.

Realicé mis prácticas en una importante empresa turística en México, fui asignada al área de Grupos y Convenciones. Fue allí donde comenzó mi pasión por los eventos. Descubrí la satisfacción que un cliente te da cuando te agradece por el evento que planeaste por tantos meses. Es lo que todos buscamos cuando nos dedicamos a esto y lo que nos mueve a lograr cada uno de los requerimientos de nuestro preciado cliente.

Pero mi perspectiva de lo que es trabajar en eventos pudo haber sido otra completamente distinta, al punto en que pensara que no era en algo que quisiera trabajar, si no hubiera tenido a un excelente equipo. Ellos me acogieron desde el primer día: me capacitaron, me presentaron a todas las otras áreas del hotel, me dieron confianza y, poco a poco, me permitieron coordinar mis propios grupos. Esta experiencia me enseñó que un buen ambiente laboral puede marcar la diferencia para que un joven quiera quedarse en una organización. Claro que para que todo esto se diera, yo tuve que demostrar mi compromiso y esfuerzo en querer aprender lo mejor posible del área para ejecutar un buen trabajo ya que me movía la pasión que veía en cada uno de ellos.

El curso de inducción también fue clave. Nos presentaron la historia de la organización y su sueño colectivo de ser líder en excelencia de servicio. Esto generó un fuerte sentido de pertenencia, y para mi hablar de la empresa en la que trabajaba se volvió algo natural, apasionante y emocionante. De esta forma se empieza a formar una cultura organizacional muy fuerte.

Otra cosa que me hacía sentir segura era el compromiso que mostraban con el bienestar de los colaboradores, era escuchada y cuidada, para ellos el colaborador es la parte más importante de la empresa.

Todos estos elementos como son el trabajo en equipo que inspire confianza, una cultura organizacional fuerte y un enfoque genuino en el bienestar del colaborador son cruciales para que alguien que busca empezar a trabajar, quiera quedarse en una organización.

Después de graduarme, sabía que quería regresar al mundo de los eventos. Mientras esperaba la oportunidad, trabajé en hotelería para reforzar mi atención al cliente, una habilidad fundamental en esta industria de reuniones. Finalmente, un profesor de la universidad me ofreció un puesto en su empresa de eventos, Beat Meetings., por lo que pensé “¡excelente!, esta es mi oportunidad de regresar a los eventos”, así que acepté la oferta, después de hacerme la difícil unos días.

Siendo una empresa nueva tenía un poco de incertidumbre sobre el ambiente laboral si era bueno o malo, si me iban a dar un buen sueldo o me iban a explotar con poco sueldo porque es algo que nos pasa mucho a los jóvenes. Pero no tardé en darme cuenta de la calidad de personas que formaban la empresa y la visión que tenían para construir algo diferente. Encontré un maravilloso equipo que me enseñaba lo que necesitaba mientras iban ocurriendo los eventos, están siempre al pendiente de mi bienestar y me transmitieron la pasión que tienen de construir una excelente empresa diferente a todas las demás. Beat Meetings se convirtió no solo en un lugar de trabajo, sino en una familia.

Tuve nuevamente la fortuna de encontrar un lugar donde me hacen sentir segura, apreciada y con ambición del crecimiento que estamos teniendo y el que nos espera.

Solo puedo hablar desde mi experiencia, pero estoy segura de que retener a jóvenes comprometidos requiere tres pilares fundamentales: un equipo que inspire confianza, una cultura organizacional que los apasione por la empresa y un enfoque genuino en el bienestar del colaborador. Si las empresas no trabajan en estos aspectos, creo en base a mi vivencia personal, tendrán dificultades para adaptarse a las nuevas generaciones.

El mundo laboral está en constante evolución, y las empresas que logren entender y satisfacer las expectativas de los jóvenes, no solo tendrán equipos más sólidos, sino también mejores resultados a largo plazo.

Ana Paola Ramos, actual show coordinator en Beat Meetings, es una joven profesional apasionada por la innovación y la sostenibilidad. Graduada en Administración de Empresas con especialización en Turismo, Ocio y Naturaleza por la Universidad Intercontinental, Ana Paola aporta una perspectiva fresca y dinámica a la industria de reuniones. Su experiencia en hotelería, grupos y eventos como young professional la convierten en una voz inspiradora para el futuro de la industria.