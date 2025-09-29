How Do Event-Planning Salaries Measure Up?

Author: Michelle Russell

Are event planners underpaid compared to other roles that may have similar responsibilities in terms of contributing to their associations’ bottom line? We took a look at average and median salaries from a number of other sources for meeting planners/directors and membership directors. We also threw in average salaries for project managers, although this role is not specific to associations but often requires a similar set of skills as those employed by event planners.

The salaries are all over the map, demonstrating that averages depend on a great many factors, including regions, sectors, experience levels, supervisory responsibilities, and more.

Salary.com

Membership director $107,000

Meeting and convention planner $52,000

Meeting/event director $171,382

Project manager $82,100

ZipRecruiter

Director member engagement $91,600

Meeting convention planner $65,702

Meeting event director $78,450

Project manager $102,682

Glassdoor

Director of membership $86,802

Meeting planner $62,000

Director of events $96,000

Project manager $105,000

ASAE Association and Compensation & Benefits Study, 2024-2025

Membership Director median $110,066

Marketing Director median $111,500

Meetings/Conventions Director median $114,085

Indeed

Membership director $58,383

Meeting planner $66,932

Director of events $83,785

Project manager $113,360

Michelle Russell is editor in chief of Convene