How Do Event-Planning Salaries Measure Up?

Are event planners underpaid compared to other roles that may have similar responsibilities in terms of contributing to their associations’ bottom line? We took a look at average and median salaries from a number of other sources for meeting planners/directors and membership directors. We also threw in average salaries for project managers, although this role is not specific to associations but often requires a similar set of skills as those employed by event planners.
The salaries are all over the map, demonstrating that averages depend on a great many factors, including regions, sectors, experience levels, supervisory responsibilities, and more.
Salary.com
Membership director $107,000
Meeting and convention planner $52,000
Meeting/event director $171,382
Project manager $82,100
ZipRecruiter
Director member engagement $91,600
Meeting convention planner $65,702
Meeting event director $78,450
Project manager $102,682
Glassdoor
Director of membership $86,802
Meeting planner $62,000
Director of events $96,000
Project manager $105,000
ASAE Association and Compensation & Benefits Study, 2024-2025
Membership Director median $110,066
Marketing Director median $111,500
Meetings/Conventions Director median $114,085
Indeed
Membership director $58,383
Meeting planner $66,932
Director of events $83,785
Project manager $113,360
Michelle Russell is editor in chief of Convene