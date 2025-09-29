How Do Event-Planning Salaries Measure Up?

Are meeting planners paid fairly compared to professionals with similar responsibilities?

Author: Michelle Russell       

Are event planners underpaid compared to other roles that may have similar responsibilities in terms of contributing to their associations’ bottom line? We took a look at average and median salaries from a number of other sources for meeting planners/directors and membership directors. We also threw in average salaries for project managers, although this role is not specific to associations but often requires a similar set of skills as those employed by event planners.

The salaries are all over the map, demonstrating that averages depend on a great many factors, including regions, sectors, experience levels, supervisory responsibilities, and more.

Salary.com

Membership director $107,000
Meeting and convention planner $52,000
Meeting/event director $171,382
Project manager $82,100

ZipRecruiter

Director member engagement $91,600
Meeting convention planner $65,702
Meeting event director $78,450
Project manager $102,682

Glassdoor

Director of membership $86,802
Meeting planner $62,000
Director of events $96,000
Project manager $105,000

ASAE Association and Compensation & Benefits Study, 2024-2025

Membership Director median $110,066
Marketing Director median $111,500
Meetings/Conventions Director median $114,085

Indeed

Membership director $58,383
Meeting planner $66,932
Director of events $83,785
Project manager $113,360

Michelle Russell is editor in chief of Convene

September 29, 2025

