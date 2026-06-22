Convening LATAM 2026 reunió a líderes, innovadores y profesionales de toda la región para explorar las tendencias, desafíos y oportunidades que están transformando la industria de reuniones. Más que un evento, esta segunda edición se consolidó como un espacio para reflexionar sobre el presente, cuestionar paradigmas y visualizar el futuro que estamos construyendo juntos.

A través de las 5 keynote sessions, expertos provenientes de distintas disciplinas compartieron perspectivas sobre liderazgo, inclusión, creatividad, crecimiento empresarial, diseño de experiencias y transformación digital. Cada conversación aportó nuevas ideas para fortalecer una industria que no solo conecta personas, sino que también impulsa el desarrollo económico, la innovación y la transformación de comunidades.

Estas fueron algunas de las ideas más poderosas que nos dejó Convening LATAM 2026:

Latinoamérica está lista para liderarDurante su mensaje de bienvenida, Sherrif Karamat, CEO & President de PCMA, destacó el potencial de la región para asumir un papel protagónico en el escenario global de la industria de reuniones.

“La industria de reuniones en América Latina está posicionada para un crecimiento y liderazgo significativo. La región no debe ocupar un papel secundario frente a ninguna otra parte del mundo; Latinoamérica cuenta con la capacidad, estrategia e innovación necesarias para liderar a nivel global.”

Su mensaje marcó el tono de una edición enfocada en reconocer el talento, la capacidad de innovación y el impacto que la región puede generar dentro de la industria global.

La inclusión requiere diseño, no improvisación

En la sesión “Cambia el futuro de tu hijo”, Fernando Polack (reconocido profesional de la salud quien lideró el logro de contar con la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y por crear el restaurante único en su tipo “Alamesa”, atendido por personas neurodivergentes incluida su hija), invitó a los asistentes a replantear la manera en que entendemos la inclusión, particularmente en relación con las personas neurodivergentes.

Su reflexión fue clara: la inclusión auténtica no se basa únicamente en buenas intenciones. Requiere comprender diferentes formas de pensar y diseñar sistemas, procesos y experiencias que funcionen desde esas perspectivas. Más que pedir adaptación a las personas, el reto consiste en adaptar los entornos para que todos puedan participar y desarrollarse plenamente.

El liderazgo ocurre cuando la ingeniería se encuentra con el arte

Durante su keynote “Renaissance Thinking: Why Business Needs Artistry”, Nir Hindie (fundador de The Artian, un atelier de desarrollo de liderazgo creativo, ayuda a líderes dentro de las empresas Fortune 500 en +30 países, a transformar la forma en que piensan, lideran y crean a través de su enfoque de Business Artistry), compartió una visión provocadora sobre el liderazgo y la innovación.

De acuerdo con Nir, los resultados extraordinarios surgen cuando la lógica y la creatividad trabajan juntas. Mientras que la ingeniería permite que las cosas funcionen; el arte hace que las cosas importen. Siendo así, las organizaciones más exitosas son aquellas capaces de combinar ambos enfoques para generar valor, conexión y significado.

El crecimiento sostenible necesita una arquitectura sólida

En su sesión “La arquitectura del crecimiento sostenible”, Carmenza Alarcón (voz influyente en Latinoamérica +25 años de experiencia liderando transformaciones de negocio y crecimiento sostenible en más de 30 países, incluyendo Asia, China y Latinoamérica), recordó que el crecimiento organizacional no ocurre por accidente.

Así como una construcción requiere cimientos firmes para mantenerse en pie, las organizaciones necesitan una estructura clara que soporte su evolución a largo plazo. La identidad, los valores, el propósito y la cultura constituyen esa base sobre la cual se construyen estrategias, equipos y resultados sostenibles.

Su mensaje dejó una reflexión relevante para líderes y organizaciones: crecer rápido no siempre significa crecer mejor.

Los eventos son espacios para conversaciones significativas

José I. Pinheiro (experto en Cultura Organizacional, Change Management, futurología, creación de valor en el mercado, desarrollo de las organizaciones y dinámicas de equipos de trabajo, entre otros), presentó una perspectiva diferente sobre el valor de los eventos en su sesión “Las marcas son la religión moderna, los eventos son rituales”.

Uno de sus principales mensajes fue que la calidad de un evento está directamente relacionada con la calidad de las conversaciones que genera. Y para que esas conversaciones ocurran, es necesaria una presencia genuina.

Estar en una sala no significa necesariamente estar presente. La verdadera conexión surge cuando participantes, ponentes y organizadores logran romper barreras, involucrarse activamente y construir experiencias compartidas que trascienden el momento del evento.

Digitalizar no es transformar

La keynote de cierre estuvo a cargo de Andrés Silva (quien ha hecho importantes aportaciones al redefinir la interacción entre tecnología y capital humano, posicionando a la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas como el núcleo de los modelos de negocio modernos), con la sesión “Disrupción Digital con IA: Evolucionando la experiencia en la industria de eventos y convenciones”.

Su mensaje desafió una de las creencias más comunes dentro de las organizaciones: pensar que la digitalización equivale a transformación.

Implementar herramientas digitales, crear plataformas o incorporar tecnología no garantiza un cambio real. La verdadera transformación ocurre cuando las organizaciones cuestionan sus modelos actuales, eliminan procesos de bajo valor, rediseñan experiencias y se atreven a replantear la forma en que generan impacto para sus clientes y comunidades.

El camino continúa hacia Convening LATAM 2027

Las conversaciones que tuvieron lugar en Convening LATAM 2026 representan mucho más que aprendizajes individuales. Reflejan los temas que hoy están definiendo el futuro de nuestra industria y nos ofrecen una visión compartida de hacia dónde queremos avanzar como comunidad.

Mientras cerramos un ciclo de ideas, tendencias y aprendizajes, comenzamos también a construir las conversaciones que marcarán la edición del próximo año.

La invitación está abierta para seguir formando parte de este movimiento que conecta, inspira y transforma a la industria de reuniones en América Latina. Agenda la fecha:

Convening LATAM 2027

🗓️ 25 al 27 de abril de 2027

📍 Lima, Perú

Pre-registro de interés aquí – ¡Nos vemos en Lima!